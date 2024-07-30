İzmir Urla’da orman yangını! Alevler kontrol altında | Vali Süleyman Elban’dan ilk açıklama: Yangın neden çıktı?

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sosyal medya paylaşımı.

"CAN KAYBI VE YARALI OLMAMASI TESELLİ EDİYOR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmek için gösterilen çabanın Urla'yı yeniden yeşertmek için de gösterileceğini kaydeden Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapanlara teşekkür etti.