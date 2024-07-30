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İzmir Urla'da orman yangını! Alevler kontrol altında | Vali Süleyman Elban'dan ilk açıklama: Yangın neden çıktı?

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 21:19 Güncelleme: 31.07.2024 23:32
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İzmir Urla’da orman yangını! Alevler kontrol altında | Vali Süleyman Elban’dan ilk açıklama: Yangın neden çıktı?

Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin çıkış nedeninin bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, mangal kömürü üretim yeri sahibinin gözaltına alındığını belirterek "Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor." dedi.

Orman yangınları mücadele tüm hızıyla sürüyor ancak bununla birlikte orman yangını haberleri de gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Urla’da orman yangını çıktı.Urla’da orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban: ʺYangın henüz kontrol altına alınabilmiş değilʺİzmir Valisi Süleyman Elban: ʺYangın henüz kontrol altına alınabilmiş değilʺ

VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA! ALEVLERİN SEBEBİ BELLİ OLDU
İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.

7 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

Urla'da çıkan yangının nedeni belli oldu.Urla'da çıkan yangının nedeni belli oldu.

"YERLEŞİM YERLERİ AÇISINDAN RİSK YOK"
Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA
Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi. Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.

Alevlere müdahale sabah saatlerine kadar sürdüAlevlere müdahale sabah saatlerine kadar sürdü

SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sosyal medya paylaşımı.İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sosyal medya paylaşımı.

"CAN KAYBI VE YARALI OLMAMASI TESELLİ EDİYOR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmek için gösterilen çabanın Urla'yı yeniden yeşertmek için de gösterileceğini kaydeden Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapanlara teşekkür etti.

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