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Sultangazi'de korku dolu analar! Döküm sahasında toprak kayması

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 18:07
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Sultangazi’de korku dolu analar! Döküm sahasında toprak kayması

Korku dolu anlar Sultangazi’de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda yaşandı. Dün yaşanan toprak kaymasının ardından yine toprak kayması yaşandı. Bugün meydana gelen olayda ise 2 hafriyat kamyonu kayan toprak nedeniyle oluşan boşluğa devrildi.

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