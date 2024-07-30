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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.07.2024 17:55
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İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 11,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sahte içki ve kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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