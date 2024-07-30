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Samsun'da otluk alanda korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 18:17
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Samsun’da otluk alanda korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

Samsun'da çalılık ve otluk alanda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik ve çevre güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndü.

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