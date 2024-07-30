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Sultangazi'de hafriyat bölgesinde yine toprak kaydı! 1 kamyon asılı kaldı

Giriş: 30.07.2024 16:05 Güncelleme: 30.07.2024 17:05
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Sultangazi’de hafriyat bölgesinde yine toprak kaydı! 1 kamyon asılı kaldı

Sultangazi'de dün hafriyat döküm alanında yaşanan toprak kayması bugün yine meydana geldi. Dün 3 kamyonun zarar gördüğü bölgede bugün de 1 kamyon asılı kaldı.

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