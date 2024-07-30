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Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 09:50
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Mersin’de müstehcen yayın iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5’i tutuklandı

Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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