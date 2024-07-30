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Kocaeli'de korkutucu kaza! Tramvay otomobile çarptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 18:26
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Kocaeli’de korkutucu kaza! Tramvay otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın otomobile çarpması neticesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada tramvay ve otomobilde hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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