Çorum'da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Çorum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulduğu kazada sürücünün eşi olay yerinden hayatını kaybettiği ağır yaralanan 2 yaşındaki kızı ise hastanede tedaviye alındı.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİ YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI
Çorum'dan Ankara istikametine giden Muhammet Doğan (27) yönetimindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DEHŞET VEREN KAZA CAN ALDI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün eşi Habibe Doğan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken çiftin çocukları Ebrar Doğan'ın ise ağır yaralı olduğu saptandı.
Ebrar Doğan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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