Çorum’da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

OLAY YERİNDEN AYRILAMADI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Doğan, uzun süre olay yerinden ayrılamadı. Habibe Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.