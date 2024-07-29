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Çorum'da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 29.07.2024 23:14 Güncelleme: 29.07.2024 23:32
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Çorum’da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Çorum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulduğu kazada sürücünün eşi olay yerinden hayatını kaybettiği ağır yaralanan 2 yaşındaki kızı ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attıKontrolden çıkan otomobil takla attı

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI

Çorum'dan Ankara istikametine giden Muhammet Doğan (27) yönetimindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attıKontrolden çıkan otomobil takla attı

DEHŞET VEREN KAZA CAN ALDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün eşi Habibe Doğan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken çiftin çocukları Ebrar Doğan'ın ise ağır yaralı olduğu saptandı.

Ebrar Doğan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attıKontrolden çıkan otomobil takla attı

OLAY YERİNDEN AYRILAMADI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Doğan, uzun süre olay yerinden ayrılamadı. Habibe Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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