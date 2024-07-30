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Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 10:26
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Konya’da bir kişi tarlada ölü bulundu

Son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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