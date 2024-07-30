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Aydın'da orman yangını! 300 dönüm alan zarar gördü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:30
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Aydın’da orman yangını! 300 dönüm alan zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

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