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Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 20:34
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Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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