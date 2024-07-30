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İstanbul Şile'de hortum çıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 12:32
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İstanbul Şile’de hortum çıktı

Şile Limanı açıklarında bu sabah saatlerinde hortum meydana geldi. 2 ayrı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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