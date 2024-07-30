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Fare yangına neden oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 13:01 Güncelleme: 30.07.2024 13:03
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Fare yangına neden oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde farenin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edilen bilgilere göre olay Yeniçubuk beldesinde meydana geldi.

D.S. pancar tarlasını suladığı esnada su motorunun kablosunu fare kemirdi.


Farenin kemirmesi sonucu oluşan arıza nedeniyle tarla kenarında bulunan otlarda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Fare yangına neden olduFare yangına neden oldu FARE YANGINA NEDEN OLDU

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