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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 18 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 12:24
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Edirne ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 18 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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