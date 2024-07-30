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Diyarbakır'da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 7 yaralı

Giriş: 30.07.2024 13:28
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Diyarbakır’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada silahlar ve bıçaklar çekildi. Olayda 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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