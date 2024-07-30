30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 13:32
ABONE OL
Edirne’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör