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Bolu Dağı Tüneli ne zaman kapanacak | Sürücüler dikkat! İşte alternatif güzergah

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 14:13 Güncelleme: 30.07.2024 14:15
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Bolu Dağı Tüneli ne zaman kapanacak | Sürücüler dikkat! İşte alternatif güzergah

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak. 19 Eylül'de tamamlanması planlanan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar.

Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.

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