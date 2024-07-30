Almanya’dan Denizli’ye gelen kadın ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Almanya'dan gezmeye gelmişti! Feci ölüm...



Henüz düşme sebebi bilinmeyen Zeybek'in psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Zeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN