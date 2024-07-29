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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 13:53
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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