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Bozok Yaylası’nda bal hasadı başladı

İHA
Giriş: 29.07.2024 13:42
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Bozok Yaylası’nda bal hasadı başladı

Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağustos ayının ortalarında başlaması gereken bal hasadı yaklaşık bir ay erken başladı.

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