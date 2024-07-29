29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar arasındaki kavgada kan döküldü: 5 yaralı

İHA
Giriş: 29.07.2024 14:29
ABONE OL
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar arasındaki kavgada kan döküldü: 5 yaralı

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör