29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ümraniye'de atık kağıt geri dönüşüm deposunda yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 06:13
ABONE OL
Ümraniye’de atık kağıt geri dönüşüm deposunda yangın

Ümraniye'de atık kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör