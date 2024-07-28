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Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 23:50
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Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri-Malatya yolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kız kardeş öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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