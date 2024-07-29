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İzmir Seferihisar açıklarındaki teknede yangının ardından patlama: 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 06:16
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İzmir Seferihisar açıklarındaki teknede yangının ardından patlama: 6 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle zodyak bot ile marinaya çekilen teknede çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Alev parlaması nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan ve denize atlayan 6 kişi, bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Bu arada hastaneye gelen teknik direktör Yılmaz Vural, tekne kazasında yaralanan arkadaşları iş adamı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G.'nin (52) durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kısmen yanan tekne ise marinaya çekildi.

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