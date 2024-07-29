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Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 17:19
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Sivas’ta otomobil ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Saadet Ö.'nün cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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