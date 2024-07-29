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İzmir’de kaçakçı operasyonu: 1.5 milyonluk kaçak ürünler ele geçirildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.07.2024 17:13
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İzmir’de kaçakçı operasyonu: 1.5 milyonluk kaçak ürünler ele geçirildi

İzmir’de, kaçak sigara ve nargile tütünü gibi muhtelif kaçak ürünlerin satıldığı 176 iş yerine polis ekiplerince eşzamanlı operasyon düzenlendi.

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