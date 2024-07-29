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Ağrı'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.07.2024 17:58
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Ağrı’da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından haklarında toplam 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

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