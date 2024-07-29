Şırnak’ta korkutucu trafik kazaları: 2 yaralı





Diğer kaza ise Silopi karayolu Nerdüş Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesinden Cizre'ye seyir halinde olan Sait Yasugey idaresindeki 73 AAT 337 plakalı zift yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.



Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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