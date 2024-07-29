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Bartın'da ahşap ev alevler içinde kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.07.2024 20:16
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Bartın’da ahşap ev alevler içinde kaldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

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