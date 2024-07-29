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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 49 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 22:06
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Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 49 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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