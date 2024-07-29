29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da denize giriş yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca...

Giriş: 29.07.2024 13:31 Güncelleme: 29.07.2024 13:31
ABONE OL
Sakarya’da denize giriş yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca...

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde iki gündür etkili olan rip akıntıları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör