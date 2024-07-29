Sakarya D-100’de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Bölgede bir süre trafik kilitlendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tırın sebep olduğu zincirleme trafik kazasında hafif ticari araç, SUV tarzı araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, yabancı uyrukluların bulunduğu hafif ticari araçtaki sürücü H.H., Ş.H. isimli çocuk, M.H., İ.H. ve R.E.H. yaralandı.