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Sakarya D-100'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 13:32
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Sakarya D-100’de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Sakarya Erenler'de D-100 kara yolunda bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 araç birbirine girerken, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda tırın sebep olduğu zincirleme kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bölgede bir süre trafik kilitlendiBölgede bir süre trafik kilitlendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tırın sebep olduğu zincirleme trafik kazasında hafif ticari araç, SUV tarzı araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, yabancı uyrukluların bulunduğu hafif ticari araçtaki sürücü H.H., Ş.H. isimli çocuk, M.H., İ.H. ve R.E.H. yaralandı.

Kazada bir araç hurdaya döndüKazada bir araç hurdaya döndü

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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