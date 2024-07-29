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Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü! Ölen hayvanlara otopsi yapıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 13:06
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Muğla’da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü! Ölen hayvanlara otopsi yapıldı...

Muğla'nın Milas ilçesinde besicilik yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsündeki 30 koyunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

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