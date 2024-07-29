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Avcılar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA
Giriş: 29.07.2024 13:32 Güncelleme: 29.07.2024 13:32
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Avcılar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Avcılar’da kavşağa kontrolsüz çıkan iki araç trafik kazası yaptı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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