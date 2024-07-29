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Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi

İHA
Giriş: 29.07.2024 09:31
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Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşların sofralarını ayılar bastı.

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