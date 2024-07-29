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Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi

İHA
Giriş: 29.07.2024 09:29 Güncelleme: 29.07.2024 09:29
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Kayseri’de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna edilirken olayda yaralanan olmadı.

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