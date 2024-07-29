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Mersin'de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı

İHA
Giriş: 29.07.2024 09:32 Güncelleme: 29.07.2024 09:38
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Mersin’de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cinsel içerikli sahte ilaç yapıp piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.

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