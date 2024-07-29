Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Ekipler paraları say say bitiremedi

Dilencinin üzerinden 10 bin 780 TL para çıktığı öğrenildi

Vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyoruz. İnsanlarımızın dini duygularını istismar ederek günlük kazançlarını görüyorsunuz. Bir günde 10 bin 780 lira para kazandı. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür insanlara yardımda bulunmasınlar. İhtiyaç sahiplerine yardım etsinler. Dilenci aldığımız zaman vatandaşlarımız bize müdahale ederek karışmamızı söylüyorlar fakat işi olmayan birisinin günlük kazancı 10 bin 780 liradır. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde bu kadar para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.