İstanbul’da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.



Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi.