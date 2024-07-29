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İstanbul'da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 10:34
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İstanbul’da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken bir anda alev alan motosikleti söndürmek için çevredekiler seferber oldu. Motosikletin önünde yandığı binadaki bir vatandaş ise camdan kovayla su döktü.

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi.

Yanan motoru böyle söndürmeye çalıştılarYanan motoru böyle söndürmeye çalıştılar

Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

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