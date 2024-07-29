Lav gibi sokağa yayıldı! Önüne çıkan her şeyi tutuşturdu | Yer: Gaziantep

Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan yangın sonrası alev topuna dönen boya ve tinerlerin lav gibi sokağa yayılması ve önüne çıkan her şeyi yakması dikkat çekti.





Yangın, bugün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Sanayi Sitesi'nde bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, fabrikada yanıcı özellikteki boya ve tineri kısa süre içerisinde tutuşturdu.