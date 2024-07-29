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Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada

İHA
Giriş: 29.07.2024 16:36
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Arnavutköy’de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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