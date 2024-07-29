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Beykoz'da asker konvoyu için tünel kapatanlar yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 06:18
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Beykoz’da asker konvoyu için tünel kapatanlar yakalandı

Beykoz'da, asker uğurlaması için tünel içinde trafiği engelleyen 7 kişi yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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