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Ankara'da bir grup, tartıştıkları kadının evini taşladı

İHA
Giriş: 29.07.2024 09:20 Güncelleme: 29.07.2024 09:26
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Ankara’da bir grup, tartıştıkları kadının evini taşladı

Ankara'da sokaktan geçerken küfürlü konuştukları gerekçesiyle bir kadın tarafından uyarılan 5 kişi, olay sonrası kadının evi taşladı.

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