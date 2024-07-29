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Araçtan akan yağın motosiklet sürücülerini zorladığı anlar kamerada

İHA
Giriş: 29.07.2024 10:35 Güncelleme: 29.07.2024 10:35
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Araçtan akan yağın motosiklet sürücülerini zorladığı anlar kamerada

Hatay'da araçtan akan yağ yolda ilerleyen motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. Motosiklet sürücülerinin kazayla burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

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