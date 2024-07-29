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65 yıl hapis cezası bulunan hükümlü polis kontrolüne takıldı! Cezaevine gönderildi...

Giriş: 29.07.2024 13:01
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65 yıl hapis cezası bulunan hükümlü polis kontrolüne takıldı! Cezaevine gönderildi...

İzmir'de polis uygulamasına takılan G.Y isimli şahsın 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

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