29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti

İHA
Giriş: 29.07.2024 14:34 Güncelleme: 29.07.2024 14:38
ABONE OL
Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti

Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör