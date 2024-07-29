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Esenler’de kahvehaneye silahlı saldırı

İHA
Giriş: 29.07.2024 14:42 Güncelleme: 29.07.2024 14:42
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Esenler’de kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

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