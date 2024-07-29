İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.
İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Southport'ta yaşanan olay nedeniyle oldukça endişeliyim" dedi.
Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.
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