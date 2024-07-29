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İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 18:12 Güncelleme: 29.07.2024 18:17
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İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin kuzeyindeki Southport bölgesindeki bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırganın yaraladığı 8 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.
İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar varİngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtildi

İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar varİngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Southport'ta yaşanan olay nedeniyle oldukça endişeliyim" dedi.

İngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar varİngiltere’de bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var


Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

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