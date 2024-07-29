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Karaman'da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor

İHA
Giriş: 29.07.2024 13:34 Güncelleme: 29.07.2024 13:34
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Karaman’da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor

Karaman'da bir çift kumru kuşu, yuvalarını yaptıkları oto tamirci dükkanında 2 yıldır yavrularını büyütüyor.

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