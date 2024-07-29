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97'lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

İHA
Giriş: 29.07.2024 10:45
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97’lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor.

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